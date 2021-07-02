Нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский весьма своеобразно прокомментировал принятие накануне Верховной Радой резонансного законопроекта о коренных народах, в число которых не попали русские.

Народный депутат провозгласил, что теперь граждане Украины русской национальности не будут обладать такими же конституционными правами, как представители украинской нации, крымскотатарской нации, а также караимы и крымчаки. Об этом "слуга народа" написал на своей странице в соцсети.

"Сегодняшний день - трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинского - начало восстановления справедливости! Россияне на законодательном уровне - не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинских, крымских татар, караимов и крымчаков", - считает Семинский.

При этом он не упомянул, что законопроект, вопреки конституции, лишает прав не только русских, но и проживающих в Украине греков, болгар, венгров, румын, поляков и многих других.

На его публикацию обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны", который усмотрел в заявлении Семинского прямое нарушение Конституции.

"Конституция, напомним, запрещает ущемлять права граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

И подобное заявление Семинского (также, впрочем, как и принятый закон) - это прямое нарушение Конституции. А также уголовное преступление (разжигание межнациональной розни). Но это имело бы последствия в правовом государстве. У нас - вряд ли", - говорится в сообщении.

Напомним, Олега Семинский обвинил в своем похищении в 2012 году экс-министра транспорта Николая Рудьковского. "Страна" подробно писала об этой истории.

Также мы сообщали, что экс-министр Рудьковский подал в суд на Сминского.