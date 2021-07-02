Верховный суд подтвердил пожизненный приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката семьи Гонгадзе Валентину Теличенко.

Жалобы на приговор подали сам Пукач, а также представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского. Экс-милицейский просил смягчить наказание, а адвокаты Подольского – отправить дело на новое рассмотрение, однако суд отказал им в требованиях.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года. Спустя пару месяцев в Киевской области в лесу нашли обезглавленный труп, эксперты пришли к выводу, что он мог принадлежать Гонгадзе. А спустя 9 лет были обнаружены останки черепа, которые, как заявили в Генпрокуратуре, также принадлежат журналисту.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве Гонгадзе. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Ранее мы писали о том, что Комитет министров Совета Европы проанализировал, как происходит имплементация украинской властью решения Европейского суда по правам человека касательно дела "Гонгадзе против Украины". Орган выразил озабоченность из-за незавершенного расследования, хотя после убийства журналиста прошло уже 20 лет.

В США призвали к правосудию в отношению погибших украинских журналистов, в частности Пала Шеремета, Вадима Комарова и Георгия Гонгадзе.

Также "Страна" подробно писала, кто такой Георгий Гонгадзе и как его дело повлияло на историю Украины.