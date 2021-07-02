В 2022 году выпускники украинских школ должны будут сдать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по 4 предметам: украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку и еще по одному предмету на выбор.

Об этом со ссылкой на директора Украинского центра оценивания качества образования Валерия Бойко сообщает ZN.ua.

"Уже есть приказ о ВНО-2022... Это будет обязательно ГИА в форме ВНО по четырем предметам: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык, а также четвертый предмет по выбору", - рассказал Валерий Бойко.

Бесплатно абитуриентам разрешат сдавать максимум пять тестов. Прохождение ВНО сверх этого количества придется оплатить из своего кармана.

Напомним, в 2021 году почти треть абитуриентов не сдала ВНО по математике, с тестом по английскому не справились всего 10%.

Также мы писали о том, что в этом году в Украине не нашли денег на двойную проверку результатов ВНО и оставили только одну.

Кроме того, сообщалось, что на ВНО-2021 максимальный балл получили на 127 человек больше, чем в прошлом году.