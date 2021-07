В пятницу, 2 июля, в Румынии, недалеко от города Констанца произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". На данный момент известно об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Об этом сообщает Digi24.

После взрыва заявили о пропавшем без вести человека, на данный момент он был найден мертвым. Еще пять человек были травмированы, один из них получил ожоги 45% тела.

Жители соседних населенных пунктов получили сообщение RO-Alert, чтобы они оставались в своих домах и не открывали окна. Местные власти заявили, что воздействие на окружающую среду может быть масштабным.

"Тушение пожара продолжается, есть районы с открытым огнем, мы работаем над ограничением локализации огня ... риски взрыва, поскольку сейчас открытое пламя, поэтому могут возникнуть осложнения",- сказал премьер-министр Румынии Флорин Кицу.

#BREAKING : Explosion at largest oil refinery #Petromidia in #Romania. According to preliminary information five people were injured. pic.twitter.com/rdEwK2JdTD