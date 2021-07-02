В Румынии произошел взрыв. Скриншот из видео

В пятницу, 2 июля, в Румынии, недалеко от города  Констанца произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". На данный момент известно об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Об этом сообщает Digi24.

После взрыва заявили о пропавшем без вести человека, на данный момент он был найден мертвым.  Еще пять человек были травмированы, один из них получил ожоги 45% тела. 

Жители соседних населенных пунктов получили сообщение RO-Alert, чтобы они оставались в своих домах и не открывали окна. Местные власти заявили, что воздействие на окружающую среду может быть масштабным.

"Тушение пожара продолжается, есть районы с открытым огнем, мы работаем над ограничением локализации огня ... риски взрыва, поскольку сейчас открытое пламя, поэтому могут возникнуть осложнения",- сказал премьер-министр Румынии Флорин Кицу.

взрыв на заводе в Румынии. Скриншот из twitter.com/RRInternational

взрыв на заводе в Румынии. Скриншот из twitter.com/RFboris

взрыв на заводе в Румынии. Скриншот из twitter.com/RRInternational

 

Напомним, 4 июня в Сербии произошли взрывы на складах боеприпасов.

Также сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич заявил, что силовики уже начали расследование касательно причин взрыва.

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