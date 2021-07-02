В Москве на съемках фильма "Нюрнберг", одну из ролей в котором играет Сергей Безруков, произошло серьезное ЧП - погиб монтажник декорация. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным ресурса, 55-летний мужчина серьезно травмировался из-за рухнувшей на него декорации. ЧП произошло еще 31 мая, но известно о нем стало только сейчас.

"Евгению Степанову было 55 лет. 31 мая в помещении "Мосфильма" он устанавливал декорации для фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева. Но правила безопасности были нарушены - и детали конструкции обвалились прямо на Евгения", - говорится в сообщении.

Прямо со съемок фильма, повествующего о трибунале над нацизмом, пострадавшего рабочего увезли в реанимацию.

"Врачи диагностировали многочисленные переломы, разрывы и ушибы внутренних органов. Через три дня Евгений скончался. Возбуждено уголовное дело - теперь в произошедшем разберется следствие", - говорится в сообщении.

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