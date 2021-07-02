В Украине Минздрав разрешил смешивать некоторые вакцины от коронавируса. Речь об мРНК препаратах, к которым относятся Pfizer и Moderna.

Об этом со ссылкой на члена оперативного штаба Минздрава по вопросам вакцинации Федора Лапия сообщает "РБК-Украина".

Штабе Минздрава 2 июля утвердил решение, что если человек был вакцинирован первой дозой мРНК, а это вакцина Pfizer, то вторую прививку ему сделают препаратом от Pfizer. Если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек, или он получил прививку мРНК вакциной от компании Moderna, то вторая доза вводится препаратом от Pfizer.

Что касается вакцины AstraZeneca, рекомендуется делать обе прививки этим препаратом. Однако, если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране будет дефицит вакцины, от тогда человек получит вторую дозу препарата на платформе мРНК, то есть Pfizer.

Китайскую вакцину CoronaVac пока не будут смешивать, поскольку пока нет данных об исследованиях для комбинации этого препарата и других вакцин.

Напомним, до конца лета Украина получит девять миллионов доз вакцин четырех производителей. В том числе речь о вакцине Moderna, которой у нас в стране пока нет.

Также мы писали о том, что в Украине уже этим летом запустят вакцинацию детей от коронавируса.