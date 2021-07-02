"Укрпочта" временно прекратила доставку пчел за исключением пчелиных маток. Предположительно, решение было принято на фоне недавнего скандала - в результате перевозки, вероятно, умерли 8 млн насекомых.

О решении сообщается на сайте компании.

Перевозки пчелиных маток на период сезона (май-октябрь) сохранены по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов.

В компании отметили, что длительное время "Укрпошта" была единственным почтовым оператором, который обеспечивал пересылки пчелопакетов, при этом не являясь организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями.

"Кроме того, есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые "Укрпошта" не может влиять, но которые существенно влияют на перевозки насекомых. Именно поэтому "Укрпошта" временно прекращает доставку пчел, и информирует об этом заранее, чтобы пчеловоды смогли найти альтернативу сезона 2022 года", - говорится в сообщении.

Для пересылки пчелиной матки будет использоваться специальная упаковка, которая имеет размеры 70х35х20 мм и должна быть дополнительно вложена в картонную тару соответствующих размеров, в зависимости от количества упаковок с пчелиными матками с отверстиями для вентиляции. Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340х240х100 мм.

"Мы понимаем предостережения, связанные с повышением температуры воздуха, но при этом риски возможны только при пересылке письмами. Пересылка пчеломаток в бумажной посылке сводит риски к минимуму, поскольку пчеломатки пересылаются в специальной клеточке с кормом и сопровождением (несколько пчел, которые самостоятельно регулируют температурный режим пчелиной матки). Все это укладывается в бумагу и бумажную коробку. При пересылке пчеломаток таким образом за многие годы нашей совместной сотрудничества не было ни одного случая их гибели", - цитируется в сообщении текст обращения Союза пчеловодов Украины "Бакфаст".

Доставка пчел приостанавливается до обеспечения условий перевозки пчел, которые способствуют их безопасной доставке и создания условий для сохранения здоровья работников.

Напомним, в мае пчеловоды из Иршавы и Виноградаря отправили 8 млн пчел по "Укрпочте" заказчикам в специальных пакетах. Их общая стоимость на рынке составляет примерно 500 тысяч гривен. Все пчелы погибли уже через несколько часов после отправки из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания, их гибель обнаружили в Ужгороде.

Позже выяснилось, что в 118 из 300 ящиках, которые прибыли в отделение "Укрпочты" в Иршаве Закарпатской области, находились живые пчелы, хотя еще 11 мая казалось, что все насекомые умерли при перевозке. "Укрпочта" со ссылкой на Союз пасечников Украины рассказала, что состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, "особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму".

Однако, владелец "оживших" пчел отказался их забрать. Мужчина заявил, что насекомые уже не смогли бы выполнять свою роль.