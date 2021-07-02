В России на 87-м году жизни скончался Народный артист СССР, актер, режиссер и художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко. Об этом сообщается на сайте театра.

Причина смерти не уточняется. Также пока нет информации о дате прощания с артистом.

Однако известно, что в мае 2021 года Николай Сличенко попал в реанимацию из-за обострения заболевания легких, а до этого артист проходил лечение от болезни легких, но терапия не принесла ожидаемого эффекта.

Сличенко начал работать в театре "Ромэн" в 1951 году - в 16-летнем возрасте, а в 1977 году он стал его художественным руководителем. В 1981 году он стал единственным из цыган, удостоенным почетного звания Народный артист СССР.

Актер сыграл более 60 ролей в театре и кино. Зрителям он запомнится по ролям в фильмах "Свадьба в Малиновке" (1967), "Военно-полевой роман" (1983) и других.

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