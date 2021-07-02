Киев сообщил, что весь Черноморский флот РФ вышел в море из-за учений Sea Breeze
Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота для наблюдения за международными морскими учениями Sea Breeze 2021.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в Facebook.
Как считают в ведомстве, такие действия РФ продиктованы страхом потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.
По словам Скибицкого, сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны - члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.
Кроме того, он добавил, что во время международных военных учений Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.
"Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - сказал Скибицкий.
По его словам, военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений Sea Breeze 2021.
"Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи ... .Но России явно не хватает сил и средств", - заявил Скибицкий.
Напомним, военные России заявили, что следят за учениями Sea Breeze с участием кораблей НАТО и Украины.
Ранее "Страна" подробно писала о том, пойдут ли корабли НАТО в Крым во время учений Sea Breeze.