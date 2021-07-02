Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота для наблюдения за международными морскими учениями Sea Breeze 2021.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в Facebook.

Как считают в ведомстве, такие действия РФ продиктованы страхом потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

По словам Скибицкого, сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны - члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.

Кроме того, он добавил, что во время международных военных учений Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.

"Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - сказал Скибицкий.

По его словам, военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений Sea Breeze 2021.

"Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи ... .Но России явно не хватает сил и средств", - заявил Скибицкий.

Напомним, военные России заявили, что следят за учениями Sea Breeze с участием кораблей НАТО и Украины.

Ранее "Страна" подробно писала о том, пойдут ли корабли НАТО в Крым во время учений Sea Breeze.