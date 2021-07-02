В Кремле заявили, что не хотят размещать российский флаг на территории Украины, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету.

Так отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, такие высказывания украинского президента "нельзя воспринимать позитивно".

"У нас нет желания размещать флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно", - заявил он.

Напомним, ранее Путин назвал украинцев и россиян "одним народом", поэтому признавать Украину недружественной для РФ нельзя. Также он заявил, что в Украине "выдавливают русский язык из реальной жизни".

Позже президент Украины сообщил, что не согласен с тезисом своего российского коллеги, уточнив, что если бы "мы были одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг". Кроме того, комментируя вчерашнюю прямую линию с Путиным, президент Украины заявил, что его тезисы о внешнем управлении - "пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России". По словам Зеленского, все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством.