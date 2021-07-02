"Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена через Конституционный суд отменить принятый Радой закон "О коренных народах Украины", поскольку политсила считает, что документ ущемляет права представителей многих национальностей, которые родились и живут в стране.

Об этом со ссылкой на сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко сообщает пресс-служба политсилы.

По мнению Бойко, данный закон разделяет украинское общество, а также уничтожает международный имидж Украины.

"В прикладном плане это абсолютно пустой закон, но при этом он сеет раскол в обществе. Русские, венгры, румыны и другие национальности, которые родились и живут в Украине, получили моральную пощечину. Им как бы намекают, что они бесправные национальные меньшинства", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ заявил, что закон "О коренных народах Украины" будет оспорен в Конституционном суде.

"Естественно, мы обратимся в Конституционный суд, поскольку данный закон нарушает права граждан. Фракция ОПЗЖ будет добиваться его отмены", - рассказал Юрий Бойко.

Он призвал Верховную Раду заняться рассмотрением вопросов, которые действительно волнуют людей.

"Почему вносят политический мусор, но при этом в повестке дня парламента нет законов о снижении коммунальных тарифов, законов, которые необходимы для выполнения Минских соглашений, законодательных инициатив по поддержке медицины и борьбе с бедностью? Мы призываем Верховную Раду прекратить заниматься вредительством и перейти к рассмотрению законов, которые реально направлены на улучшение жизни людей", - сказал Бойко.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах, в который не включены русские. Этот документ вводит особые права для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков.

"Страна" подробно разбиралась, зачем Рада принимала этот закон и какие будут последствия.