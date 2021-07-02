Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захаролва предложила после Великобритании в Украине Мелинде Симмонс приехать в аннексированный Крым, "но только не на эсминце".

Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Перед этим посольство Великобритании в Украине выразило надежду, что в ближайшем будущем украинская сборная по футболу сможет сыграть домашний матч в Донецке и поехать отдыхать в Крым.

"Надеемся, что в ближайшее время украинская сборная снова сможет сыграть домашний матч в подконтрольном Украине Донецке, а затем отправиться на постсезонный отдых в Крым. Великобритания - партнер, друг и сторонник Украины в области безопасности, реформ и развития", - говорится в сообщении посольства в Тwitter.

Комментируя это высказывание, Захарова поблагодарила посольство за "рекламу курортных возможностей Крыма" и предложила Мелинде Симмонс посетить аннексированный полуостров любым видом транспорта, "исключая эсминцы".

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент, возле аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что в России обещают ударить по цели, если повторится история с эсминцем.