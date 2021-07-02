Минобороны после скандала с туфлями на каблуках согласилось предоставить женщинам-военнослужащим на параде по случаю Дня Независимости другую обувь.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина на своей странице в Facebook в пятницу, 2 июля.

"Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - министр показал картинку", - написала она.

Кроме того, по ее словам, с министром договорились поработать над равенством в ВСУ и поддержкой женщин на службе. Для этого уже были зарегистрированы три законопроекта.

"Далее - надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база", - добавила Бардина.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого многие возмутились и обвинили ведомство в сексизме.

В частности, женщины-народные депутаты из фракции "Европейской солидарности" на сегодняшнем заседании Верховной Рады принесли министру обороны Андрею Тарану в правительственную ложу красные туфли на высоком каблуке и потребовали провести служебное расследование относительно данной ситуации.

Как сообщалось, в День независимости Украины (24 августа) и в День Государственного флага (22 августа) в Киеве и других городах страны пройдут праздничные мероприятия. В том числе и парад войск с пролетом авиации.