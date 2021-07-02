Парад состоится без каблуков. Фото: Facebook

Минобороны после скандала с туфлями на каблуках согласилось предоставить женщинам-военнослужащим на параде по случаю Дня Независимости другую обувь. 

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина на своей странице в Facebook в пятницу, 2 июля. 

"Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - министр показал картинку", - написала она. 

Кроме того, по ее словам, с министром договорились поработать над равенством в ВСУ и поддержкой женщин на службе. Для этого уже были зарегистрированы три законопроекта. 

"Далее - надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база", - добавила Бардина. 

Фото Бардинов в Facebook

Пост Бардиной в Facebook

Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого многие возмутились и обвинили ведомство в сексизме. 

В частности, женщины-народные депутаты из фракции "Европейской солидарности" на сегодняшнем заседании Верховной Рады принесли министру обороны Андрею Тарану в правительственную ложу красные туфли на высоком каблуке и потребовали провести служебное расследование относительно данной ситуации.

Фото нардепов, которые дарят туфли Тарану. Телеграф

Как сообщалось, в День независимости Украины (24 августа) и в День Государственного флага (22 августа) в Киеве и других городах страны пройдут праздничные мероприятия. В том числе и парад войск с пролетом авиации.

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