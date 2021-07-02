Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев - Ред.) к Службе безопасности Украины из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК на своей странице в Facebook в пятницу, 2 июля.

"Моргенштерн судится с СБУ: ОАСК открыл производство", - сказано в сообщении.

Напомним, Минкульт по предложению СБУ включил Моргенштерна в "черный список" артистов 29 апреля. Несмотря на то, что в июне у артиста был запланирован ряд концертов в Украине.

В мае Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину рэперу из-за пропаганды культа жестокости и наркотиков. Однако назвать песни Моргенштерна, из-за которых ему запретили въезд в Украину в ведомстве отказались.

Почему СБУ и Минкульт не пустили в Украину Моргенштерна подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Алишер Валеев подал иск к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.