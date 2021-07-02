В Литве семерых военнослужащих во главе с командиром роты и двоих гражданских, работавших на полигоне литовской армии в Швенченском районе, обвиняют в краже сухих пайков, предназначенных для американских военных.

Об этом передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Литвы.

По данным досудебного расследования, весной 2020 года на полигоне литовской армии в Швенченском районе было украдено большое количество (не менее 1176 ящиков с грузом более 14 тысяч единиц) сухих пайков для питания солдат батальона сухопутных войск США, дислоцированных в Литве. По оценкам, имущественный ущерб составил более 121 тысячи евро.

Правоохранители подозревают, что литовские военные, возможно, действующие в группах сообщников, воспользовались своим служебным положением и вывезли из ангара хранившиеся там продовольственные пайки американских солдат и продали их в целях наживы.

Предполагается, что командир роты, несущий службу на полигоне, мог потребовать взятку за молчание о преступлении и создавал определенные условия, чтобы подчиненные могли продолжать преступную деятельность.

Двоим военнослужащим и командиру роты инкриминируют кражу, злоупотребление, взяточничество и подкуп. Еще четверым солдатам предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении. Гражданские обвиняются в краже. Всем им грозит до семи лет лишения свободы.

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