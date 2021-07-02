Спикер парламента Дмитрий Разумков ожидает вето президента Владимира Зеленского на закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, подписание которого сегодня разблокировала Рада, из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

Об этом со ссылкой на Разумкова пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в законе мы имеем коллизию, когда две эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать: или усиление роли международных экспертов, или уменьшение. Согласно действующему Регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не предусматривается возможным, поэтому есть большая вероятность, что президент заветирует из-за этого технического вопроса и он (законопроект) будет возвращен с вето президента в Верховную Раду. Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе (с 13 по 16 июля - Ред.) в стенах парламента устраним все неточности", - сказал Разумков.

По словам председателя Рады, коллизия в этом законе возникла из-за принятия двух взаимоисключающих поправок.

"Действительно есть пробелы, потому что когда была проголосована 453 поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, 409, и она была также подтверждена. Это произошло позже", - сообщил Дмитрий Разумков.

Напомним, Рада приняла во втором чтении законопроект 3711-д о судебной реформе 29 июня. Народные депутаты поддержали поправку №453, которая соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Согласно ей, решающий голос при формировании ВККС передавалась иностранцам или ставленникам западных структур.

Согласно 409-й поправке, для принятия решения о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей необходимо два голоса украинских экспертов и два голоса международных.

Принятие закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины является одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.