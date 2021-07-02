Уголовное производство по подозрению экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, также известного под фамилией Свинарчук, в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн", - говорится в сообщении.

По делу также проходит бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский и экс-директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Андрей Араптанов, который, по версии следствия, в 2017 году организовали закупку в пределах государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания "Богдан Моторс", конечным собственником которой является Гладковский.

Напомним, в прошлом году НАБУ завершило расследование по делу Гладковского. По данным следствия, Гладковский использовал служебное положение, включив продукцию своей автомобильной компании Богдан Моторс в государственный оборонный заказ. При этом грузовики повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) были закуплены министерством обороны по завышенным ценам. Ущерб государству оценивается в 17,44 млн грн. Более того, по данным следствия, закупленные машины не соответствовали требованиям, согласно которым не менее 60% деталей должны производиться в Украине. Корпорация "Богдан" при получении заказа обязалась довести локализацию до 60% в течение трех лет, но не сделала этого.

Также сообщалось, что сына Олега Гладковского Игоря подозревают в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт".