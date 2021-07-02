В Украине планируют прививать детей от коронавируса. Вакцинировать планируют не всех, а только тех, у кого повышенный риск развития осложнений от Covid-19.

Об этом в эфире "1+1" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски связанные с Covid-19... Скорее всего, что летом. И это будет относиться не к 100% детей, а только к той когорте, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от Covid-19", - отметил он.

Кузин о детях - с 11:05

Напомним, ВОЗ в своих рекомендациях допустила вакцинацию детей от коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что дети и подростки, как правило, переносят коронавирус в более легкой форме по сравнению со взрослыми. Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого Covid-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Также мы писали о том, что китайская вакцина CoronaVac оказалась эффективной для детей от 3 до 17 лет.