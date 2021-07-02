В России нашли застреленным мэра подмосковной Коломны 46-летнего Дениса Лебедева. По предварительным данным, градоначальник покончил с собой, сообщает ТАСС.

"Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой", - сообщил источник агентства.

По данным источника, в течение нескольких дней перед самоубийством мэр в больших количествах употреблял спиртное.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители, квартиру обследуют на наличие предсмертных записок. Также выясняют причины самоубийства мэра.

Известно, что Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. В 1997 году он окончил Коломенский педагогический институт, а в 2003 году - Московский государственный открытый университет. В декабре 2011 года Лебедев был избран депутатом Московской областной Думы. Он занимал пост главы городского округа Коломна с октября 2016 года.

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