После того как российская компания "Газпром" в очередной раз отказалась бронировать у "Оператора ГТС" дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, цены на газ в Европе выросли до максимума с 2008 года. Стоимость тысячи кубометров газа на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах достигла 450 долларов. Руководство "Оператора ГТС" считает проблему искусственно созданной Россией.

Об этом генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал в интервью Financial Times.

По мнению Макогона, отказ России от дополнительных поставок газа в Европу является шантажом, поскольку цены на топливо выросли до рекордно высокого уровня. По его словам, "Газпром" намеренно сдерживал поставки газа в Европу, отказываясь поставлять дополнительные объемы газа через Украину, чтобы добиться одобрения спорного трубопровода "Северный поток-2".

"Европа не должна следовать этому ценовому шантажу "Газпрома", - сказал Макогон.

По его мнению, Россия могла бы сдержать удвоение цен на газ в этом году, если бы поставляла больше. Поставки из России в 2021 году снизятся почти на одну пятую по сравнению с уровнем до пандемии.

Как пишет Financial Times, снижение российских поставок - не единственная причина роста цен на газ, также на них повлияли зимнее истощение запасов и более высокий спрос во всем мире. Впрочем, руководители и трейдеры подвергают критике нежелание "Газпрома" увеличить экспорт.

Джеймс Хакстепп из S&P Global Platts заявил, что "Газпром" рискует подорвать желание компании считаться надежным партнером, тем более что в следующем месяце другие российские трубопроводы будут остановлены на техническое обслуживание.

Макогон сказал, что Россия этой зимой в конечном итоге угрожает сокращением предложения в Европе, поскольку обычно летом хранилища пополняются, когда спрос на отопление ниже. "Европа может вступить в зиму с очень серьезными проблемами", - сказал Макогон.

Напомним, в Минэнерго предрекли значительный рост цены на газ, если Россия прервет транзит через Украину.

Также мы писали о том, что после запуска "Северного потока-2" Газпром готовится уменьшить транзит газа через Беларусь на 80%.