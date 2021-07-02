Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не дал однозначного ответа, будет ли он поддерживать во втором чтении законопроект президента Зеленского об олигархах, который 1 июля был принят за основу, если все же решение о том, кого внести в реестр олигархов будет принимать СНБО.

Об этом спикер парламента заявил в ходе брифинга в Раде в пятницу, 2 июля.

"Давайте дождёмся, я ещё раз повторяю, я буду настаивать на своих правках", - сказал Разумков.

Речь в его правках идет о создании органа, который будет вносить лиц в реестр олигархов. В нынешнем виде законопроекта такие решения должен принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Свое мнение на этот счет Разумков высказал еще в июне, на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Раду, пометив его как неотложный. По мнению председателя парламента, если СНБО будет заниматься составлением списка олигархов, то может возникнуть конфликт интересов, ведь в состав органа входят высшие должностные лица. Кроме того, тех, кто может входить в состав СНБО определяет президент. И, как будут пользоваться главы государства таким инструментом, по мнению Разумково находится под вопросом. Законопроект принимается на 10 лет и за это время президент страны может смениться.