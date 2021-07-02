В суд направлен обвинительный акт в отношении четверых бывших сотрудников подразделения милиции особого назначения "Беркут" в Киеве по делу о разгоне протестующих на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Беркутовцам" инкриминируется превышение власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа и по предварительному сговору с руководством и другими работниками милиции, препятствование проведению собраний и митингов, применения физического насилия в отношении участников мирной акции протеста, незаконное их задержание и фальсификация документов - рапортов о якобы совершения ими административных правонарушений (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 340, ч. 2 ст. 28 , ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование проводили сотрудники Государственного бюро расследований.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о событиях 30 ноября 2013 года и о том, кто спровоцировал столкновения в ту ночь.

Напомним, 14 июня суд приговорил двух "беркутовцев" к трем годам тюрьмы.

Также сообщалось, что освобожденных по обмену "беркутовцев" в Украине хотят осудить заочно.