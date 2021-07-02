Сегодня в "ДНР" сообщили о гибели своего военного после обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов Минеральное и Ленинское, которые находятся под контролем "республики".

Об этом заявляет "Народная милиция ДНР".

По данным "народной милиции", украинская армия начала обстрелы в 5:40 утра и выпустили в общей сложности 65 снарядов. Под огнем погиб один донецкий военнослужащий, еще один получил ранение и был госпитализирован.

О других подробностях инцидента пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что за прошлые сутки на Донбассе противник 26 раз обстрелял позиции украинских военных. Ранение получил один украинский боец. Также Штаб ООС сообщил об обстреле объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки. Обстрелы были зафиксированы на разных направлениях.

Также в субботу, 26 июня, зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из минометов, в результате чего погиб один украинский военнослужащий. В штабе уточняли, что украинские войска вели ответный огонь.