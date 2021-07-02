Сегодня стали известны некоторые подробности проведения марша День независимости. Министерство обороны опубликовало фотографии женщин-военнослужащих, которые репетируют строевой шаг на каблуках по Крещатику.

То, что на ногах девушек туфли на каблуках вместо берцев вызвало беспокойство в соцсетях. Комментаторы начали высказывать свое возмущение форматом марша и женской формой.

Особенно возмутились сторонники Порошенко, которые принесли министру обороны Андрею Тарану в Раду женские туфли, обвинив в сексизме.

После этого Таран заявил, что марша в этих туфлях уже не будет.

Разбирались в подробностях сексистского скандала.

Строем на каблуках

Ходьба кадеток строем на каблуках по Крещатику вызвала войну хейта, как только в сеть попали первые фотографии с репетиции парада в честь Дня Независимости, который пройдет 24 августа.

В пресс-службе ведомства отметили, что на нынешнем параде вся женская "коробка" будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Судя по фото, девушки репетируют парад на каблуках и без оружия.

Участницы парада признаются, что строевой шаг в такой обуви дается намного сложнее, чем в берцах, потому что из-за туфель создается новый строевой шаг. От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же - на 10-15 см.

Дополнительного неудобства добавляют репетиции на жаре. Однако руководство выбрало наиболее щадящее время. Сейчас курсантки тренируются дважды в день: с 7:30 до 8:30 и с 15:00 до 18:00.

Также одним из новшеств стал головной убор девушек - вместо беретов они наденут милитари-кепку.

"Пусть мужчины хоть час походят на каблуках". Реакция соцсетей

Маршировка на каблуках явно не имеет отношения к военному делу. Поэтому в комментариях к публикации Минобороны некоторые украинцы начали осуждающе комментировать формат марша.

Многие назвали идею "сексистской" и раскритиковали за "нескрываемый садизм". Другие уточняли, что "это не показ мод" и призывали переобуть девушек.

Впрочем, как только поднялась война хейта, комментарии под публикацией Минобороны были скрыты, а пост отредактировали.

И сейчас возможность оставить комментарий остался под новостью на сайте информационного агентства Минобороны АрміяInform.

В парламенте также назвали "позором" такую идею от правительства Зеленского. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондартюк вместе с другими депутатами парламента по потребовала провести служебное расследование относительно того, кто принял решение о "марше на каблуках".

Вместе с Кондратюк к трибуне вышли депутаты "Европейской солидарности" и "Голоса", которые назвали такую идею грубым издевательством и дискредитацией женщин-военнослужащих, а также "сексистским заповедником совка".

"Провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны... Считайте это нашим открытым обращением провести служебное расследование и доложить обществу, кто принял такое решение, отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви из наших налогов и, кто понесет материальную ответственность за это. Публично извиниться за такое унижение женщин перед своей армией и ветеранками, которые с оружием в руках продолжают защищать независимость и суверенитет нашей страны", - заявила Кондратюк с трибуны Верховной Рады.

Вот что на своей странице в Facebook написала бывший вице-премьер по вопросам евроинтерграции, народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В общем, мы поддержим эту новацию, но только при одном условии. Господин Министр да и другие мужчины-чиновники пусть даже не пошагают, а просто походят час на каблуках", - заявила Цинцадзе.

Вместе с коллегами Ириной Фриз, Марией Ионовой и Ириной Геращенко они подарили министру несколько пар каблуков на выбор для тренировок.

Депутат Ирина Фриз предложила министру обороны Андрею Тарану пройти "шагом марш" на этих каблуках хотя бы до своей машины".

Нардеп от партии Порошенко Ирина Геращенко заявила, что в Минобороны издали специальный приказ о маршировке на каблуках.

"существует приказ, в котором указаны образцы военной формы для женщин, там предусмотрены каблуки летом и зимой. Но это не вопрос парада и плаца, где мужчины пойдут в берцах! Это не равенство! Это унижение!", - пишет Геращенко.

В общем, депутатши Порошенко устроили Тарану настоящую обструкцию.

Тема женщин на каблуках на параде также вызвала волну мемов. На каблуках даже представили главнокомандующего - президента Владимира Зеленского.

Как раньше маршировали девушки-военнослужащие

Несколько лет подряд с 2019 года военный парад в Киеве заменили на марш военных. Сначала это объяснялось военной ситуацией и конфликтом на Донбассе, позже - мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.

В 2019 и 2020 году акцента на марш женщин-военнослужащих не наблюдалось.

Особенным можно назвать лишь парад в 2018 году, когда Порошенко устроил "Марш новой армии", участие в параде приняли 250 единиц военной техники и 4,5 тысяч военнослужащих. Наряду с мужчинами шагали и женщины - военнослужащие.

120 курсанток военного института Киевского национального университета им. Шевченко, среди которых трое воевали на Донбассе, прошли строевым шагом по Крещатику.

При этом экипировка женщин-военнослужащих в 2018 году действительно была иной. Они шли с оружием в руках, на голове - берет, на ногах - берцы, защитного цвета одежда.

Но это не значит, что при Порошенко девушки-военные не носили каблуков, как пытаются представить его сторонницы.

В приказе Минобороны №370 от 2017 года - то есть, принятого еще при Порошенко - есть упоминание и туфель на каблуках. Причем примерно такой же формы, как и на девушках-курсантках сегодня (разве что каблук на рисунке чуть ниже, чем был на репетиции).

Таран пообещал укоротить каблук

Пока что развязкой скандала марша на каблуках стало обещание Андрея Тарана заменить парадную обувь женщин другой. Об этом у себя в Facebook сообщила замглавы комитета Верховной Рады по опросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина.

"Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашние каблуки. Обувь на параде будет другой - министр показал картинку. Кроме того, договорились вместе поработать над становлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе", - написала нардеп.

В комментариях под постом Бардина дописала, что обувь будет в разы ниже, чем на вчерашнем фото, и похожей на осенние ботинки.

То есть скорее всего обувь будет той, которая сейчас указана в приказе Минобороны.