Вакцина Pfizer появится в украинских центрах массовой вакцинации от Covid-19 уже в конце июля. Это произойдет в рамках перехода на пятый этап дорожной карты вакцинации украинцев.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Ожидаем в конце июля. Сейчас у нас идет четвертый этап, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце июля и в августе мы уже переходим на пятый этап, когда вакцинация будет доступна для всех. И в том числе вакцина Pfizer будет перераспределена на прививочные пункты", - сообщил Кузин.

Ранее мы также писали о том, что с сегодняшнего дня в Украине начал действовать карантин для противодействия штамму коронавируса "Дельта". Кабинет министров Украины в июне утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны.

Помимо этого, стало известно, что с 5 по 11 июля украинцы смогут вакцинироваться от Covid-19 на территории музыкального фестиваля Atlas Weekend. Центр вакцинации будет находится в девятом павильоне ВДНГ и работать ежедневно 5-11 июля с 10:00 до 16:00.

Также за сутки 1 июля 2021 в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, что всего на 9 случаев меньше показателя предыдущего дня, когда было выявлено 705 новых случаев.