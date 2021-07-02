На заседании в пятницу, 2 июля, Верховная Рада разблокировала подписание закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Нардепы отклонили проекты постановления №3711-д-П и 3711-д-П1 об отмене результатов голосования за закон №3711-д, принятый во втором чтении 29 июня.

Теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект предусматривает, что на членство в ВККС смогут претендовать члены ВККС, ВСП и Высшего совета юстиции.

Напомним, Зеленский призывал возобновить работу ВККС и ВСП для решения проблемы доступа к правосудию еще в начале марта.

Также мы писали, что нынешний этап судебной реформы подразумевает прежде всего принятие двух законопроектов, один из которых - №3711-д - призван восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС, орган, который набирает судей, но не работает с ноября 2019 года), а другой - № 5068 - реформирование Высшего совета правосудия (ВСП, орган который увольняет судей и в целом управляет судебной системой).

Законопроект №3711-д Рада приняла в первом чтении в марте, а во втором - в конце июня.