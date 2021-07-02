Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в республике провели масштабную "антитеррористическую операцию", после окончании которой он намерен высказать претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и руководству страны.

Об этом сообщает БЕЛТА в пятницу, 2 июля.

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем....После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - заявил президент Беларуси.

Напомним, 24 июня Европейский Союз официально ввел экономические секторальные санкции в отношении Беларуси. Часть из них коснулась нефтеторговли.

Также сообщалось, что после введения Евросоюзом новых ограничений Лукашенко допустил введение военного положения в республике. Президент Беларуси назвал людей по ту сторону границы "мерзавцами", которым нужно показать, что санкции - это проявление из бессилия.