В пятницу, 2 июля, в центре Москвы произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом со ссылкой на источник в экстренной службе сообщает ТАСС.

Взрыв произошел на восьмом этаже жилого доме на Качалинской улице. В здании нарушены остекления, открытого горения нет. Идет эвакуация, по предварительным данным, пострадавших нет.

На место прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза. По предварительной информации, взорвались три газовых баллончика для зажигалок.

Напомним, 21 июня появилась информация о пожаре в одном из многоквартирных домов Белогородки Киевской области. В пятиэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате пострадали восемь человек, трое из них попали в больницы с травмами, в том числе и ребенок.

Также мы писали о том, что 19 июня в центре Москвы на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехникой, к борьбе с пожаром привлекли авиацию и пожарный катер "Полковник Чернышев". Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. По информации экстренных служб, прогремело более сотни взрывов. Обошлось без пострадавших.