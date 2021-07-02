В Деснянском районе города Киева полиция задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании общежития на Лесном проспекте. Полицейские приехали на вызов о минировании, а спустя час обнаружили лжеминера. Выяснилось, что он в это время наблюдал за их работой, отдыхая на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции позвонил неизвестный и сообщил о заминировании общежития на проспекте Лесном. На место происшествия очередной направил следственно-оперативную группу, наряды патрульной полиции и специалистов управления взрывотехнической службы. В течение часа патрульные полицейские обнаружили правонарушителя на остановке общественного транспорта, откуда он наблюдал за работой полиции", - говорится в сообщении.

Полиция Киева задержала лжеминера жилого здания. Фото: Нацполиция

Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, во время тщательного осмотра жилого дома и прилегающей к нему территории полицейские не обнаружили опасных устройств, однако в течение часа установили личность, которая сообщила о псевдоминировании:

"Правонарушителем оказался ранее не судимый 47-летний киевлянин, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчину обнаружили патрульные полицейские на остановке общественного транспорта, где он наблюдал за действиями правоохранителей. На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 2,68 промилле. В ходе первоочередных следственных действий у задержанного изъяли мобильный телефон для проведения фоноскопической экспертизы", - сообщил правоохранитель.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в мае текущего года на официальную электронную почту СБУ пришло письмо от отправителя по имени "Эммануэль", о том что все суды Киева заминированы.

Кроме этого, в прошлом месяце в столице также сообщали о минировании метро "Крещатик" и Ж/Д вокзалов.