В Роспотребнадзоре подсчитали, что сейчас заболеваемость коронавирусом в Москве в три раза превышает средние показатели по России.

Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анну Попову сообщает "РИА Новости".

"Превышение уровня заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: ... Москва — в три раза", - заявила Попова.

По ее словам, привиться от коронавируса необходимо сейчас, чтобы не позволить вирусу мутировать дальше.

Общее число заболевших в Москве достигло 1 365 812 человек, за все время пандемии от коронавируса в городе умерли 22 556 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что из-за штамма коронавируса "Дельта" в России заболеваемость пошла в рост в конце первой декады июня, и к настоящему времени здесь фиксируют заражение коронавирусом в среднем 20 тысяч человек в сутки. Число больных в стране за прошедшие три недели увеличилось с 265 до 354 тысяч человек, а среднесуточное число смертей – с 370 до 540.

Также мы сообщали, что в России за сутки 29 июня зафиксировали максимум смертей от коронавируса за сутки - погибли 669 человек. Больше всего смертей зафиксировали в Москве (117) и Санкт-Петербурге (111).