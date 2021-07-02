В США на организацию "Бойскауты Америки" подали около 90 тысяч исках по обвинению в сексуальном насилии, с котором в детстве столкнулись те, кто были в рядах скаутов в период с с 1965 по 1985 годы. Организация выплатит крупнейшую в истории компенсацию по искам о сексуальном насилии – $850 миллионов.

Об этом сообщает USA Today.

Ранее молодежная организация "Бойскауты Америки" объявила о банкротстве, поскольку столкнулась с с 275 исками о злоупотреблениях и 1400 потенциальными исками. В ноябре количество исков о сексуальном насилии, которое перенесли в детстве те, кто вступил в ряды бойскаутов с 1965 по 1985 годы выросло почти до 90 тысяч.

По большей части, обвиняемые в основном были имеющими вес в обществе людьми – полицейскими, военными, учителями, врачами. Многие из них добровольно решили быть вожатыми или помощниками в лагерях для бойскаутов.

"Это первоначальное урегулирование в размере 850 миллионов долларов является крупнейшим урегулированием исков о сексуальном насилии в истории Соединенных Штатов...Я рад, что и BSA, и их местные советы первыми начали выплачивать компенсацию оставшимся в живых", - говорится в заявлении Кен Ротвейлера, адвоката, представляющего группу пострадавших от рук педофилов.

В то же время другой поверенный, представляющий пострадавших, Пол Монс сообщил, что с учетом страховых взносов, он ожидает, что сумма урегулирования вырастет до более чем 1 миллиарда долларов.

"Важно, чтобы люди видели эту сумму в долларах и знали, что это еще не конец; это только начало...Страховые выплаты составляют миллиарды долларов, и борьба за эти деньги продолжается", - сказал Мерсон.

В дополнение к расчетным деньгам, бойскауты Америки согласились предоставить Settlement Trust доступ ко всем записям, связанным со злоупотреблениями, а также неденежную компенсацию, такие как права на страхование и защитные меры в текущих программах организации.

Напомним, в Киевской области будут судить педофила, который насиловал несовершеннолетних сестер. Предварительно он согласовал свои действия с отцом девочек, который дал свое согласие на изнасилование дочерей.

Также сообщалось, что в Одессе педофил почти два года насиловал девочку, пока ее мама была на работе.