В Канаде продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Природные пожары в стране последовали после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха. Для обеспечения безопасности рабочих на урановом руднике Сигар-Лейк остановили добычу.

Об этом сообщает CBC.

Пожар осложняется чрезвычайно теплой и сухой погодой из-за "теплового купола", который сейчас навис над Западной Канадой.

Производство на урановом руднике Сигар-Лейк временно приостановлено. Компания Cameco заявила, что, если угроза лесных пожаров будет продолжать расти, существует план по обеспечению безопасности рабочих и принят ряд предупредительных мер.

Канадская комиссия по ядерной безопасности, которая регулирует деятельность шахты, написала в Twitter, что следит за ситуацией и будет предоставлять обновления в ходе развития событий.

Напомним, сегодня в Канаде вызванный аномальной жарой лесной пожар уничтожил большую часть небольшого западного городка Литтон. Из города и окрестностей эвакуировали более 1000 человек, есть жертвы и пропавшие без вести. По данным местных СМИ, пара в возрасте 60 лет погибла в результате пожара, однако официальных подтверждений их смерти пока нет.

Кроме этого с понедельника полиция Британской Колумбии в Канаде отреагировала почти на 70 случаев внезапной смерти, большинство из которых были связаны с пожилыми людьми. В полиции заявили, что этому способствовала жара, обжигающая регион. Во вторник в Канаде третий день подряд зафиксирована самая высокая температура за всю историю - 49,5 в Литтоне, Британская Колумбия.