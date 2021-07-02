После принятия Радой в первом чтении законопроекта Зеленского о коренных народах, Россия инициирует в Парламентской ассамблее Совета Европы резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине".

Заявление делегации России размещено на сайте ПАСЕ.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил, что это сделано из-за закона о коренных народах, который вчера приняла Верховная Рада.

По его словам, моушен о подготовке проекта резолюции уже подписали представители Сербии, Армении, Венгрии и Молдовы. В России возмущены законом, так как в список коренных народов Украины не внесли русских.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах, в который не включены русские. Этот документ вводит особые права для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков. Они, в отличие от тех же русских, смогут учиться на родном языке.

"Страна" подробно разбиралась, зачем Рада принимала этот закон и какие будут последствия.

Также мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин назвал законопроект Зеленского о коренных народах уродливым и похожим на идеи нацистской Германии.