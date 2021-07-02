В течение прошлых суток от коронавируса в Украине привили 90 959 человек, таким образом увеличив общую численность украинцев, которые были вакцинированы от Covid-19 за весь период прививочной кампании более чем до 2 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в пятницу.

"С начала прививочной кампании привито 2 001 132 чел., из них получили первую дозу 2 001 130 чел., полностью иммунизированы и получили две дозы 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок", - говорится в сообщении Минздрава, обнародованном в "Фейсбук".

Уточняется, что за сутки, 1 июля 2021 года, в стране было привито 90 959 чел. Одну дозу получили 35 472 чел., полностью иммунизированы 55 487 человек.

"В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов прививки, 22 центра вакцинации", - подчеркивают в Минздраве.

По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записался 765 181 человек.

Напомним, Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина, но в ближайшее время число заболевших будет только расти. Сегодня в столице выявили 856 новых случаев коронавируса.

Кроме этого, уже в июле вакцинированные от Covid-19 украинцы смогут получать ковидные сертификаты для путешествий за границу.