В аннексированном Крыму Ялта со 2 июля открывает часть пляжей, которые еще две недели назад закрыли из-за наводнения.

Об этом со ссылкой на "мэра" Ялты Янину Павелко сообщает "РИА Новости".

Купаться можно на побережье от Фороса до Алупки. Воздержаться от купания рекомендуют на остальных пляжах. Актуальные списки открытых пляжей обещают публиковать в соцсетях "главы администрации". На сегодня в него входят 22 пляжа из 86.



Напомним, мощный циклон обрушился на аннексированный полуостров 17 июня. Тогда наводнение произошло в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС.

Спустя день ливень ударил по Ялте, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Под Ялтой тогда сошли селевые потоки, от наводнения пострадали 18 человек.

После обильных осадков в Ялте, где произошло подтопление, местное водохранилище, питающее город, наполнилось 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.

Через неделю после потопа в Ялте стихия снова обрушилась на город. За несколько часов 26 июня. Дождь тогда затронул и Алушту. Там размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.