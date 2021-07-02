С 5 по 11 июля украинцы смогут вакцинироваться от Covid-19 на территории музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Об этом говорится в Телеграм-канале Helsi.me.

Центр вакцинации будет находится в девятом павильоне ВДНГ и работать ежедневно 5-11 июля с 10:00 до 16:00.

Билет на Atlas Weekend для вакцинации не является обязательным для посетителей фестиваля.

Центр массовой вакцинации был создан при поддержке Министерство здравоохранения Украины, UNICEF, клиники Добробут и Киевстар.

Напомним, за сутки 1 июля 2021 в Украине зафиксировали 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, что всего на 9 случаев меньше показателя предыдущего дня, когда было выявлено 705 новых случаев.

Также в МОЗ заявили, что до конца лета Украина получит как минимум девять миллионов доз вакцин от коронавируса. Из них основная часть - восемь миллионов - должна прибыть в июле.

Помимо этого, в Украине уменьшается количество вакцинации против коронавируса первой дозой вакцины.