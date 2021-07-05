Предстоящая неделя - с 5 по 11 июля - период, когда дружеские отношения и забота о ближнем помогут всем представителям знаков Зодиака. Это время активных действий и смелых решений, когда заручившись поддержкой команды можно легко реализовать все задуманное.

Важно не пасовать перед трудностями, чтобы справиться со всеми вызовами этой недели. Представителей водной стихии (Рак, Скорпион и Рыбы) ждут большие изменения. Земным знакам (Телец, Дева, Козерог) важно в ближайшую неделю найти возможности для реализации планов. Огненным знакам (Овен, Лев, Стрелец) важно планировать дни до мельчайших подробностей, чтобы не забыть о важном. Представителям воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) не начинать важных проектов и дождаться удачного момента.

Ранее мы составляли гороскоп на весь июль для всех знаков Зодиака. Этот месяц в целом будет спокойным и судьбоносным. Звезды прогнозируют, что после новолуния в Раке 10 июля наступит благоприятный период для социальной активности, оформления отношений, новых стартов и заключения договоров.

Овен (21.03 - 20.04)

Эта неделя принесет вдохновение на новые творческие проекты. Вам будет легко производить на людей позитивное впечатление. Также период будет благоприятным для решения бытовых и семейных вопросов. Больше общайтесь с близкими. Они всегда готовы подсказать, как улучшить ситуацию.

Телец (21.04 - 21.05)

В понедельник важно уделить внимание текущим рабочим и бытовым задачам. Старайтесь проводить больше времени с теми людьми, которые вас вдохновляют. 9 июля - день неблагоприятный. Необходимо контролировать свои эмоции во время общения с близкими.

Близнецы (22.05 - 21.06)

5 июля у Близнецов выдастся благоприятный день, а следом за ним последует день менее приятный. Звезды советуют вам перенести важные решения на следующую неделю. Период среди недели подходит для дружеского общения. Вечера старайтесь проводить также в кругу близких. Ни в коем случае не замыкайтесь в себе.

Рак (22.06 - 22.07)

7 июля - хороший день для обсуждения с руководством и коллегами текущих задач. На этой неделе самое время подвести итоги недели. Старайтесь контролировать эмоции и уделять больше внимания своему здоровью, телу и психическому состоянию. Выходные используйте для расслабления.

Лев (23.07 - 23.08)

Неделя будет положительной для разрешения семейных и жилищно-бытовых вопросов, посещения курсов обучения и повышения квалификации. Занятия спортом добавят вам энергии и бодрости, поэтому постарайтесь не отлынивать от намеченного курса фитнеса или утренних пробежек.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам нельзя брать на себя лишние дела на этой неделе. Иначе вы рискуете не справиться с большой частью обязательств. Особенно расслабленным должен стать для вас 9 июля. Этот день неблагоприятный для принятия важный решений.

Весы (24.09 - 23.10)

Понедельник 5 июля - благоприятный день для Весов. Будьте внимательными к деталям. Это поможет вам понять общую картину происходящих событий. Также важно не игнорировать свои идеи и прилагать максимальные усилия, чтобы воплотить их в жизнь уже после новолуния 10 июля.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Наслаждайтесь всем, что делаете! Энергии будет достаточно для любых свершений. 7 июля принесет финансовый успех и благополучие. Чтобы быстрее достичь успеха, сфокусируйтесь на чем-то одном. В свободное от работы время старайтесь больше отдыхать и избегать любых конфликтов с близкими.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе постарайтесь больше времени уделить планированию, чтобы не ошибиться. Больше верьте в себя и свои идеи. Успех вам будет гарантирован. Выходные посвятите любимому человеку и детям. Однако старайтесь не слишком тратиться, внимания и активного времяпровождения будет достаточно.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе можете уделить внимание финансовым документам и публичным выступлениям. Однако 9 июля старайтесь быть осторожны. Пятница станет для вас не сильно успешной. Особенно это касается обсуждения новых идей с начальством или смены имиджа.

Водолей (21.01 - 20.02)

Начало недели принесет хорошие новости для Водолеев. Но нужно быть предельно внимательным на работе - до 10 июля будет сохраняться некоторая конфликтная ситуация на работе. Автомобилистам нужно быть внимательными за рулем.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Откажитесь от участия в социальных и общественных мероприятиях. Особенно это касается таких проектов, где вы не получите денежного вознаграждения за свою работу. В середине недели ждите хороших новостей. Вас закрутит в вихре деловых поездок и новых впечатлений.

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