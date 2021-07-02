Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году в интервью доказывал, что русские и украинцы - один народ, семь лет назад также призывал дать права русскоязычным.

Об этом Зеленский говорил в эфире телеканала "1+1".

"Я хочу обратиться к нашей сегодняшней власти... Прошу вас уважать народ. Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски и я - гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина – действительно братские народы", - заявлял Зеленский.

"Против такого Зеленского при президенте Зеленском санкции СНБО были бы наверняка введены немедленно", - комментирует видео телеграм-канал "Политика Страны"

Любопытно, что в июне 2021 года Зеленский в интервью рассказал, что заблокировал работу Конституционного суда, чтобы тот, в частности, не отменил закон о языках.

Между тем, из-за вступления в силу норм языкового закона русских школ в Украине уже не осталось, русский язык практически вытеснили из радио и телеэфира.

При этом вчера Рада проголосовала за закон о коренных народах, инициированный Владимиром Зеленским. Таковыми не признаются ни русские, ни белорусы. Следовательно, прав на свой язык образования они не получат.