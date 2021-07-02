В праздничном параде по случаю Дня Независимости, который 24 августа будет проходить в Киеве, примут участие в том числе женщины-военнослужащие. Они будут маршировать по центру столицы на каблуках.

Министерство обороны в Facebook опубликовало фото, как девушки тренируются ходить строевым шагом в туфлях.

В этом году в параде поучаствуют курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Некоторые из них уже принимали участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости в 2018 году, однако тогда девушки маршировали в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году ожидается, что они впервые пойдут в парадной форме и без оружия.

Кроме того, курсантки на параде будут идти новым строевым шагом. От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же - на 10-15 см. Сейчас курсантки тренируются дважды в день: с 7:30 до 8:30 и с 15:00 до 18:00.

Подготовка к параду. Фото: armyinform.com.ua

Напомним, в День независимости Украины (24 августа) и в День Государственного флага (22 августа) в Киеве и других городах страны пройдут праздничные мероприятия. В том числе и парад войск с пролетом авиации. Программу праздника недавно утвердил Кабмин.

Также мы писали о том, что на празднование юбилейного Дня Независимости в Украине потратят больше 5 миллиардов гривен.