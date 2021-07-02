Основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов, которого накануне госпитализировали с Covid-19, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ),

Об этом сообщает РБК со ссылкой на жену Мамонова Ольгу.

"Состояние крайне тяжелое, подключили к ИВЛ", — сообщила жена Петра Мамонова Ольга.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер основатель музыкальной группы "Звуки Му", родился в 1951 году в Москве. Его наиболее известной актерской работой является фильм "Остров" Павла Лунгина. За карьеру артист выпустил более десятка студийных альбомов, а также исполнил около двадцати ролей в кино.

Напомним, вчера стало известно, что Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусной болезнью Covid-19. Уже тогда он находился в реанимации.

Кроме этого, летом 2019 года Мамонов уже попадал в реанимацию, однако в тот раз с инфарктом.

Также музыкант рассказывал о том, что в 25 лет он стал участником пьяной драки, в ходе которой ему проткнули легкое. В результате он потерял много крови и провел 40 дней в коме.

Как писала "Страна", в прошлом году основателя "Звуков Му" украинские пограничники запретили въезд в Украину на три года. Мамонов отреагировал на это решение стихотворением, которое мы публиковали.

Мы также рассказывали, что музыкант был на грани смерти не только после инфаркта 2019 года. По его собственному признанию, в 25 лет он стал участником пьяной драки, в результате потерял много крови и провел 40 дней в коме. В ходе конфликта, как признался актер, ему проткнули легкое, и большой заметный шрам остался на всю жизнь.