В Украине сегодня снова идут дожди в большинстве областей. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +31.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Сегодня дожди накроют большинство областей Украины. Сухо будет только в Днепровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях. Возможны грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

На западе Украине днем ожидается +22+26, а ночью +15+18.

На севере страны передают днем +27+29, а ночью +17+19.

В центре страны днем будет +26+31, а ночью +17+19.

На юге страны днем будет +26+31, а ночью +18+21.

На востоке днем будет +29+31, а ночью +17+19.

В Киеве сегодня и Киевской области дожди. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +18+20. Также возможны грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме этого, по данным пресс-службы ГСЧС, в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков.



На реках Закарпатья, реках бассейнов Прута, Сирета (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метров.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности).

Напомним, в июле в Украине ожидается жаркая погода со средней температурой воздуха +20...+25 градусов. Не обойдется и без дождей, но осадки прогнозируют в пределах климатической нормы. Подробнее о прогнозе на июль "Страна" писала здесь.

Также мы рассказывали о том, как Москву накрыл сильный ливень, из-за которого образовался потоп. В связи с непогодой движение поездов метро было остановлено, подтоплены станции.