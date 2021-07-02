За прошлые сутки на Донбассе противник 26 раз обстрелял позиции украинских военных. Ранение получил один украинский боец. Также Штаб ООС сообщил об обстреле объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В течение прошлых суток обстрелы были зафиксированы на разных направлениях. В районе Авдеевки противник совершил 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Павлополя обстрелы велись из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Зайцево - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки применялись минометы 120-го калибра. Возле Широкиного - минометы 120-го и 82-го калибров и автоматические станковые гранатометы.

В районе Водяного на Приазовье огонь велся из минометов 120-го калибра. Старогнатовку трижды обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров. В районе Светлодарска украинские позиции обстреливались дважды - из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Золотого-4 был зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который противник использовал для сброса выстрелов ВОГ-17.

По данным Штаба ООС, противник совершил обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести", - сообщили в штабе.

В течение сегодняшних суток зафиксировано уже шесть нарушений режима прекращения огня. По данным Штаба ООС, в районе Золотого-4 противник обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи населенного пункта Гнутово - дважды открыл огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В свою очередь, в "ДНР" в обстрелах обвинили украинских военнослужащих. Там заявили, что 2 июля с 05:40 они, используя минометы калибром 82 и 120 мм, а также 122-мм артиллерийские орудия, обстреляли Ленинское и Минеральное.

Напомним, в субботу на Донбассе под обстрелом погиб украинский военный.

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