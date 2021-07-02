В правительстве Нидерландов разрешили въезд для вакцинированных от коронавируса граждан Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - написал Кулеба

Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС — Нідерланди🇳🇱



Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом.



Перелік визнаних вакцин та детальні умови в’їзду — вже на карті МЗС👇https://t.co/8RkEzCg6Yk July 1, 2021

"Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда - уже на карте МИД", - добавил он в сообщении.

Ранее мы писали о том, что доступную украинцам вакцину от Covid-19 Covishield одобрили семь стран Евросоюза. Теперь привитые этим препаратом туристы будут иметь право на поездку в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. К тому же Эстония отдельно подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией.

Кроме этого, до конца лета Украина получит как минимум девять миллионов доз вакцин от коронавируса. Из них основная часть - восемь миллионов - должна прибыть в июле.