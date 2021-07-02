В Кропивницком суд вынес приговор по делу поэта Андрея Нечая. Его признали виновным в призывах к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти. Преступными суд посчитал посты Нечая в соцсетях и его книгу со стихами, критикующими власть. Поэт получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Об этом свидетельствует приговор Ленинского райсуда Кировограда, вынесенный 18 июня.

По информации суда, Нечай, который является сторонником идеи насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине насильственным образом, при неустановленных в ходе судебного разбирательства обстоятельствах, изготовил и распечатал (растиражировал в неустановленном количестве экземпляров) сборник (книгу) с названием - "Проект: Новая Украина".

В этой книге освещены идеи, которые содержат прямые призывы к изменению системы власти в Украине, а также призывы к революции и вооруженному восстанию, то есть призывы вооруженным путем изменить государственную власть, форму правления и государственный строй Украины, и содержатся публичные призывы к активной деятельности, направленной на изменение системы власти в Украине, а также призывы и высказывания, ведущей идеей которых является изменение государственной власти, существующего конституционного строя насильственным образом.

Кроме того, Нечай неоднократно публиковал посты в социальной сети Facebook, которые содержат высказывания, идейная направленность которых заключается в необходимости установления контроля над властью и изменениях в территориальном устройстве Украины вопреки Конституции, а также публичные призывы и высказывания, ведущей идеей которых является изменение существующего в Украине конституционного строя и государственной власти насильственным образом.

18 июня суд утвердил соглашение о признании вины между прокурором и поэтом. Суд признал виновным Нечая в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса, и назначил ему согласованное сторонами наказание в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества.

При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Суд возложил на Нечая обязанность не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

Кроме того, суд взыскал с него в пользу государства процессуальные издержки, связанные с привлечением эксперта для проведения в деле экспертных исследований и судебных экспертиз в общей сумме 46 813 гривен.

Напомним, СБУ задержала под Киевом знакомую байкера Хирурга, которая, по данным спецслужбы, призывала Путина ввести войска.

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