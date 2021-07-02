В канадском городе Виннипег участники марша в честь Дня Канады измазали краской и сбросили с постамента статуи британских королев Виктории и Елизаветы II.

Видео опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел во время марша в честь национального праздника Дня Канады (1 июля). Марш проходил под лозунгом "Every Child Matters" (Каждый ребенок имеет значение - Ред.) в связи с массовыми детскими захоронениями, обнаруженными в стране на месте школ-интернатов.

Напомним, массовых захоронениях в школах-интернатах начали поступать в конце мая. Тогда в бывшей школе-интернате в городе Камлупс в Британской Колумбии (Канада), которая была создана для ассимиляции коренных народов, обнаружили массовое захоронение с останками 215 детей.

Также мы писали о том, что 25 июня в Канаде нашли еще одно кладбище индейских детей. На месте бывшей школы-интерната для детей коренных племен обнаружено 751 тело, большинство - детские. По данным местных СМИ, школа в провинции Саскачеван просуществовала более столетия до 1997 и являлась частью системы, позволявшей отбирать детей у коренных народов и подавлять их язык и культуру.

После этого в канадской школе-интернате Святого Евгения близ города Крэнбрук в Британской Колумбии обнаружили останки 182 ребенка. Вероятно, останки этих 182 человек принадлежат членам нации Ктунакса, соседним сообществам коренных народов и обществу Акьам.