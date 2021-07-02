На 9 случаев меньше чем вчера. В Украине замерла статистика по новым случаям коронавируса
За сутки 1 июля 2021 в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, что всего на 9 случаев меньше показателя предыдущего дня, когда было выявлено 705 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Среди заболевших - 36 детей и 33 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 439 человек;
- летальных случаев - 33;
- выздоровели - 1197 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 19756 человек,
- методом ИФА - 8924 человека,
- экспресс-тестами - 15408 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2236497 человек;
- выздоровели - 2169584 человека;
- летальных случаев - 52 391;
- проведения ПЦР-тестов - 10881002.
"Пятерка лидеров" по числу новых случаев:
- Киев (194),
- Одесская область(53),
- Киевская область (50),
- Львовская область (49),
- Донецкая область (39).
Напомним, в предыдущие сутки было выявлено 705 новых случаев коронавируса в Украине.
По показателям смертности Украина в минувшие сутки вошла в тройку лидеров в Европе, согласно данным сервиса Worldmeters.
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