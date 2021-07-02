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За сутки 1 июля 2021 в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, что всего на 9 случаев меньше показателя предыдущего дня, когда было выявлено 705 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди заболевших - 36 детей и 33 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 439 человек;
  • летальных случаев - 33;
  • выздоровели - 1197 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 19756 человек,
  • методом ИФА - 8924 человека,
  • экспресс-тестами - 15408 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2236497 человек;
  • выздоровели - 2169584 человека;
  • летальных случаев - 52 391;
  • проведения ПЦР-тестов - 10881002.

"Пятерка лидеров" по числу новых случаев:

  • Киев (194),
  • Одесская область(53),
  • Киевская область (50),
  • Львовская область (49),
  • Донецкая область (39).

Напомним, в предыдущие сутки было выявлено 705 новых случаев коронавируса в Украине.

По показателям смертности Украина в минувшие сутки вошла в тройку лидеров в Европе, согласно данным сервиса Worldmeters.

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