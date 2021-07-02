ВВС Израиля ночью бомбили оружейный завод в секторе Газа после атаки воздушных шаров
Израильские военные самолеты бомбили оружейный завод ХАМАСа в секторе Газа рано утром в пятницу в ответ на волну поджогов с помощью воздушных шаров, совершенных накануне на юге Израиля.
Об этом пишет Times of Israel.
В армии заявили, что это место использовалось террористической организацией для разработки и изготовления оружия.
"Удар был нанесен в ответ на поджог аэростата на территории Израиля. Армия обороны Израиля будет решительно реагировать на все попытки террора со стороны сектора Газа", - заявили в армии.
Сообщений о жертвах пока не было.
Как отмечает Times of Israel, запущенные из Газы в четверг зажигательные шары вызвали четыре пожара возле израильских городов вдоль южной границы, нарушив более чем двухнедельную тишину.
Издание указывает, что за последние три года из сектора Газа запустили тысячи зажигательных и взрывных устройств на воздушных шарах в южную часть Израиля, вызвав обширные пожары и нанеся значительный ущерб сельскохозяйственным полям, природным заповедникам и частной собственности.
Напомним, в мае случилась очередная вспышка тлеющего десятилетиями арабо-израильского конфликта.
Она была настолько масштабной, что грозила перерасти в полноценную войну и взорвать весь регион.