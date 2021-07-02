Украина оказалась на третьем месте в Европе по числу ежедневных смертей от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Среди стран мира наша страна на 23 месте по этому показателю.

Об этом свидетельствуют данные Worldmeters за минувшие сутки

Первое место по смертям у России. Там 672 смерти за сутки

Следом идет Германия - 71 смерть

Украина отстает от Германии на 20 случаев. За сутки у нас 51 новый летальный случай от последствий коронавирусной болезни.

Скриншот: Данные Worldmeters по числу новых смертей, из-за последствий, вызванных коронавирусной болезнью за 30 июня

Отметим, что показатели новых выявленных случаев в Украине в эти дни одни из самых низких с начала года. Накануне было выявлено всего 705 новых случаев. (Отраженный в таблице Worldmeters 51 случай отражен в статистике Минздрава за указанные сутки).

В мировом разрезе первая пятерка стран по случаям ежедневных смертей, вызванных последствиями коронавирусной болезни, выглядит так:

Бразилия (1943); Индия (796); Россия (672); Колумбия (593); Индонезия (504).

Украина находится на 23 месте списка стран мира по числу ежедневных смертей от коронавируса.

Напомним, 29 июня было выявлено всего 182 новых случая коронавируса в Украине. Это наименьший показатель с начала года. Предыдущий "рекорд" держался всего неделю - 22 июня по всей стране заболели 296 человек, а днем ранее, 28 июня было выявлено всего 285 новых случаев.