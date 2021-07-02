В Госдепартаменте США в четверг, что быстрое наращивание ядерных сил Китая вызывает озабоченность, и призвали Пекин взаимодействовать с штатами "в отношении практических мер по снижению рисков дестабилизации гонки вооружений". В Госдепе также заявили, что "приняли к сведению" слова Си Цзиньпина о "разбитых головах неприятелей", сказанных в столетний юбилей компартии Китая, но отказались комментировать детали.

Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепа сообщает Reuters

В частности, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс ответил на вопрос о сообщении в Washington Post, в котором говорилось, что Китай начал строительство более 100 новых ракетных шахт в пустынной местности в западной части страны.

"Эти отчеты и другие события предполагают, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее и до более высокого уровня, чем, возможно, ожидалось ранее", - сказал Прайс.

Он заявил, что "это накопление беспокоит".

"Это вызывает вопросы о намерениях КНР. И для нас это подчеркивает важность реализации практических мер по снижению ядерных рисков", - сказал он.

Прайс призвал Пекин сотрудничать с Вашингтоном в выработке практических мер по снижению рисков дестабилизации гонки вооружений.

Прайс добавил, что именно поэтому президент Джо Байден в своем взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным сделал приоритет стратегической стабильности, и добавил: "То же самое объяснение применимо и к взаимодействию с другой ядерной державой, КНР".

Прайс также сказал, что Вашингтон "принял к сведению" замечания китайского лидера Си Цзиньпина на церемонии, посвященной 100-летию основания Коммунистической партии Китая в четверг, но "не собирается комментировать детали".

Как писала "Страна", своем обращении Си предупредил, что иностранные силы, пытающиеся запугать Китай, "разобьют головы", и пообещал наращивать свои вооруженные силы.

По его словам, наступила новая эпоха, когда мировые державы больше не смогут навязывать КНР неравноправные договоры, китайская нация поднялась на ноги и не позволит кому бы то ни было распоряжаться ее судьбой.

Напомним, Россия и США увеличивают число ядерных боеголовок в состоянии повышенной готовности