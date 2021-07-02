После победы сборной Украины над Швецией на чемпионате Евро-2020 настоящим национальным героем стал Артем Довбик - автор победного гола. Именно он вывел нашу команду в четвертьфинал. Однако на Довбика внезапно ополчились националисты - за то, что он посмел говорить по-русски на послематчевом интервью.

Эту ситуацию прокомментировал ВВС отец спортсмена Александр Довбик.

Отец нападающего заверил, что на самом деле его сын прекрасно знает украинский.

"Артем дома с нами на украинском разговаривает. Просто у них в командах все русскоязычные, вот и он так привык. Но когда к нам приезжает, то разговаривает так же, как мы", - сказал Довбик-старший.

Учитывая популярность, которую нападающий приобрел после игры со Швецией, среди болельщиков уже звучат предположения, что уже этим летом Артем мог бы перейти в украинский или зарубежный клуб. Однако отец футболиста утверждает, что никаких предложений его сын пока не получал.

Однако в одном он уверен точно: "в российский чемпионат Артем точно не переедет".

Напомним, из-за интервью на русском на Артема обрушилась писательница Лариса Ницой. Ницой задалась вопросом, уж не является ли молодой человек московитом.

Затем с критикой подтянулся уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он заявил, что украинские спортсмены во время выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить только на государственном языке.